Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) project – Europe

Die IPI-Stipendiaten von Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) führen einige der bahnbrechendsten grenzüberschreitenden investigativen Journalismusprojekte in ganz Europa durch. The Recovery Files ist eine paneuropäische Untersuchung des Post-Covid-Konjunkturpakets – des größten EU-Konjunkturpakets in der Geschichte – und deckt auf, wie das Geld von den Empfängerländern ausgegeben wird. Im Projekt The Investment Trap decken Journalisten aus dem Kosovo, Albanien und Österreich einen Investitionsbetrug in Milliardenhöhe auf. Die niederländische gemeinnützige Organisation Lighthouse Reports hat mehrere Untersuchungen über Menschenrechtsverletzungen an Europas Grenzen durchgeführt, darunter Frontex at Fault: European Border Force Complicit in ‘Illegal’ Pushbacks und Unmasking Europe’s Shadow Armies. Das Forever Pollution Project enthüllt das Ausmaß und den Charakter der Verschmutzung mit PFAS “forever chemicals”.