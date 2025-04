Turkish translation below/Türkçe tercümesi aşağıda

The International Press Institute (IPI) joins Media Freedom Rapid Response (MFRR) partners in condemning the arrest of Swedish journalist Joakim Medin on terrorism charges in Turkey and call for his immediate release. This is the latest incident amidst the ongoing crackdown on press freedom in which dozens of journalists have been arrested and beaten.

On 27 March 2025, Joakim Medin, a regular contributor to the Swedish daily newspaper Dagens ETC and member of the Swedish Union of Journalists (SJF), was travelling to cover the widespread protests against the recent arrest of Istanbul Mayor and presidential candidate Ekrem İmamoğlu. Medin was detained by police shortly after landing in Istanbul.

On 30 March, the Turkish authorities confirmed in a statement that he had been charged with being a “member of an armed terrorist organisation” and “insulting the President”, stating that “the detention order is unrelated to his journalistic activities”.

The charges stem from an investigation launched in 2023 by the Ankara Chief Public Prosecutor’s Office Terrorism Crimes Investigation Bureau related to what they claimed was Medin’s participation in a protest in Stockholm, in which a puppet of President Recep Tayyip Erdoğan was hung by its feet. His participation was promptly denied by the organisers of the protest.

According to the Swedish Union of Journalists (SJF), Medin has been transferred to Marmara Prison in Silivri, a high-security prison where political prisoners are being detained.

The arrest is the latest case in a rapidly worsening crackdown on press freedom in the wake of nationwide protests. Since the arrest of Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu on 19 March, the MFRR has documented over 13 journalists arrested, of whom at least seven have been charged with violating the law on meetings and demonstrations.

At least 12 journalists have been victims of police violence. Moreover, the broadcast regulator has issued numerous fines against broadcasters, including one temporary broadcasting ban and threatened to withdraw licences from media that do not rely solely on official sources.

The MFRR strongly condemns the unjustified arrest of Medin, calls for his immediate release, and for the charges against him and all other journalists to be dropped. We further call on the Turkish authorities to allow all foreign journalists, including foreign correspondents, to work freely and document ongoing events in Turkey in the name of the right to freedom of information.

The MFRR will continue to monitor Medin’s situation closely and continue to advocate for all journalists detained as a result of the crackdown on the press.

Signed by

The European Federation of Journalists (EFJ)

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

International Press Institute (IPI)

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)

Free Press Unlimited (FPU)

Türkiye: Tutuklanan İsveçli Gazeteci Joakim Medin Derhal Serbest Bırakılmalıdır

Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) ortakları, İsveçli gazeteci Joakim Medin’in Türkiye’de terör suçlamalarıyla tutuklanmasını en güçlü şekilde kınamakta ve derhal serbest bırakılmasını talep etmektedir. Bu olay, onlarca gazetecinin tutuklandığı ve darp edildiği medya özgürlüğüne yönelik devam eden baskının son örneğidir.

27 Mart 2025 tarihinde, İsveç’te faaliyet gösteren günlük gazete Dagens ETC’nin düzenli yazarlarından ve İsveç Gazeteciler Sendikası (SJF) üyesi olan Joakim Medin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yakın zamanda tutuklanmasına karşı düzenlenen kitlesel eylemleri takip etmek için seyahat ediyordu. Medin, İstanbul’a iniş yaptıktan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

30 Mart’ta, yetkililer bir açıklama yaparak Medin’in “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarıyla tutuklandığını doğruladı ve “tutuklama kararının gazetecilik faaliyetleriyle ilgili olmadığını” iddia etti.

Suçlamalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2023 yılında başlatılan ve Medin’in Stockholm’de düzenlenen bir protestoya katıldığı iddiasına dayanan bir soruşturma kapsamında yöneltildi. Söz konusu protestoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kuklası ayaklarından asılmıştı. Ancak protestoyu düzenleyenler, Medin’in bu eyleme katıldığı iddiasını derhal yalanladı.

İsveç Gazeteciler Sendikası’na (SJF) göre Medin, siyasi mahkumların tutulduğu yüksek güvenlikli Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne nakledildi.

Bu tutuklama, ülke genelindeki protestoların ardından medya özgürlüğüne yönelik hızla kötüleşen baskının en güncel örneklerinden biridir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasından bu yana MFRR, en az 13 gazetecinin gözaltına alındığını belgelemiştir; bunlardan en az yedisi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasını ihlal etmekle suçlanmaktadır. En az 12 gazeteci polis şiddetine maruz kalmıştır. Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çeşitli yayın kuruluşlarına çok sayıda para cezası vermiş, bir kanala geçici yayın yasağı getirmiş ve yalnızca resmi kaynaklara dayanmayan medya kuruluşlarının lisanslarını iptal etmekle tehdit etmiştir.

MFRR, Medin’in haksız yere tutuklanmasını en güçlü şekilde kınamakta, derhal serbest bırakılmasını ve ona yöneltilen suçlamalar ile tüm diğer gazetecilere yönelik suçlamaların düşürülmesini talep etmektedir. Ayrıca, yetkililere, yabancı muhabirler de dahil olmak üzere tüm yabancı gazetecilerin serbestçe çalışmasına ve Türkiye’deki gelişmeleri ifade hürriyeti kapsamında belgelemelerine izin verme çağrısında bulunuyoruz.

MFRR, Medin’in durumunu yakından izlemeye devam edecek ve basına yönelik baskılar sonucunda tutuklanan tüm gazeteciler için savunuculuk çalışmalarını sürdürecektir.

İmzalayanlar:

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)

