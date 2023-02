Emilia Șercan, a Romanian investigative journalist and lecturer at the Faculty of Journalism and Communication Sciences at the University of Bucharest. Image via PressOne

Today, 17 February 2023, marks one year since journalist Emilia Șercan filed a police complaint about cybercrime and violation of privacy after she discovered five stolen personal pictures taken about twenty years ago had been published on 34 porn websites.

The next day, Șercan found that a Moldovan website had published an article containing the five stolen pictures and a Facebook Messenger screenshot she had provided to the Romanian police.

One year and multiple criminal complaints later, investigations have failed to identify either the perpetrator or the source of the alleged leak from within the police force, despite repeated calls for accountability from press freedom organisations and European bodies.

Accordingly, our organisations today renew our call on the Romanian authorities to designate the investigation a priority and dedicate sufficient resources to it. We also ask that the prosecutorial services merge the cases to improve efficiency and speed up the investigations and urge the Prosecutor General to receive Emilia Șercan, as she has requested on multiple occasions.

We continue to have serious concerns about the implications of the case for media freedom in Romania more broadly, especially given the context. In January 2022, Șercan had revealed that Prime Minister Nicolae Ciucă plagiarised his doctoral dissertation, after which she received several threats to her safety.

Not only have the Romanian authorities yet to respond meaningfully to concerns about the investigation’s lack of progress, including after local and international experts disproved the police’s claim that the leak must have taken place before the journalist reached the police station, but Șercan now faces another coordinated smear campaign aimed at discrediting her public interest journalism, which appears to have been directed by the governing National Liberal Party (PNL). It follows the publication of two articles, in September and November 2022, in which Șercan revealed that former Minister of Education Sorin Cîmpeanu and Home Affairs Minister Lucian Bode, a member and the general secretary of the PNL respectively, also plagiarised.

On 9 January, online outlet Hotnews published information it obtained showing that PNL leadership instructed the party’s politicians to discredit Șercan if they were asked about the issue in media interviews. At the same time, two ghost media websites with opaque ownership, dezvaluiri.net and oradestiri.net, published anonymous articles attempting to discredit Șercan that also appeared as sponsored posts on Facebook. Misreport, a Romanian platform specialised in tackling misinformation, conducted an analysis showing that the promotion was paid for by Green Pixel Interactive, an advertising agency registered as having contracts with PNL in the campaigns for the parliamentary and local elections in 2020. After Misreport called Green Pixel Interactive, the two ghost websites were deactivated, and their Facebook pages were deleted. Green Pixel Interactive did not answer questions about whether it was operating on behalf of PNL or its representatives.

🇷🇴#Romania: IPI is appalled by the latest co-ordinated smear campaign against @emiliasercan in retaliation for her public interest reporting on PhD plagiarism by high-levels officials. These repeated attacks are shameful & must cease immediately. ▶️https://t.co/CZvXwr7Jo2 pic.twitter.com/S8MF2JnW6O — IPI – The Global Network for Independent Media (@globalfreemedia) February 10, 2023

This renewed harassment of Șercan is unacceptable and, given the prominent players apparently involved in its coordination, has a chilling effect beyond the case at hand. Accordingly, the undersigned organisations call on the leadership and members of the PNL to immediately condemn the smear campaign and to issue clear instructions not to discredit Șercan any further.

Meanwhile, we also call on the EU institutions to continue to follow the case closely and to consider its implications for media freedom and the rule of law in Romania in relevant regional-level processes. Specifically, the European Commission’s 2022 Rule of Law report considers intimidation of journalists as a press freedom concern in Romania. Considering no progress appears to have been achieved in the investigations, and in light of the new smear campaign against her, we call on the European Commission to ensure that this is reflected in the forthcoming publication of the 2023 Rule of Law report chapter on Romania, as it is testament to the lack of adequate commitment to press freedom by Romanian public officials.

We call on the authorities and politicians to show they respect Romania’s European commitments and obligations to press freedom by effectively prosecuting the harassment of Emilia Șercan and condemning any politically-sponsored smear campaign.

Signed by:

ActiveWatch

ARTICLE 19 Europe

Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)

Committee to Protect Journalists (CPJ)

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

European Federation of Journalists (EFJ)

Free Press Unlimited

International Press Institute (IPI)

OBC Transeuropa (OBCT)

Reporters Without Borders (RSF)

La an de la declanșarea campaniei de hărțuire împotriva jurnalistei Emilia Șercan, 10 organizații internaționale și locale, care apără libertatea presei, fac un nou apel public, în sprijinul jurnalistei, către autoritățile și politicienii din România, dar și către instituțiile europene.

România: Un nou apel la acțiune după cea mai recentă campanie de discreditare a Emiliei Șercan

Astăzi, 17 februarie 2023, se împlinește un an de când jurnalista Emilia Șercan a depus o plângere la poliție cu privire la comiterea unor infracțiuni cibernetice și încălcarea vieții sale private, după ce a descoperit cinci fotografii personale furate, făcute cu aproximativ douăzeci de ani în urmă, care fuseseră publicate pe 34 de site-uri cu conținut pentru adulți. A doua zi, Șercan a constatat că un site din Republica Moldova a publicat un articol care conținea cele cinci poze furate și o captură de ecran a unei conversații pe Facebook Messenger, pe care jurnalista o furnizase poliției române. Un an mai târziu și după mai multe plângeri penale, în niciuna dintre investigații nu au fost identificați fie făptuitorii, fie sursa presupusei scurgeri de informații din cadrul forțelor de poliție, în ciuda solicitărilor repetate din partea organizațiilor pentru libertatea presei și a organismelor europene ca persoanele responsabile să fie trase la răspundere.

În consecință, organizațiile noastre reînnoiesc astăzi apelul către autoritățile române să dea prioritate anchetei și să-i dedice resurse suficiente. De asemenea, solicităm ca parchetele să comaseze dosarele pentru a crește eficiența și a accelera cercetările și îndemnăm procurorul general să o primească în audiență pe Emilia Șercan, așa cum a solicitat aceasta în mai multe rânduri. Continuăm să avem serioase îngrijorări cu privire la implicațiile pe care cazul le are pentru libertatea presei în România în sens mai larg, mai ales având în vedere contextul. În ianuarie 2022, Șercan dezvăluise că premierul Nicolae Ciucă și-a plagiat teza de doctorat, după care a primit mai multe amenințări la adresa siguranței sale.

Nu numai că autoritățile române nu au răspuns încă în mod credibil îngrijorărilor legate de lipsa de progres a anchetei, inclusiv după ce experți locali și internaționali au infirmat ipoteza poliției conform căreia scurgerea trebuie să fi avut loc înainte ca jurnalistul să ajungă la secția de poliție, dar Șercan se confruntă acum cu o altă campanie coordonată de calomnie care vizează discreditarea activității ei jurnalistice de interes public, și care pare să fi fost condusă de Partidul Național Liberal (PNL), aflat la guvernare. Campania vine în urma publicării a două articole, în septembrie și noiembrie 2022, în care Șercan a dezvăluit că și fostul ministru al Educației Sorin Cîmpeanu, membru PNL, și ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode, secretar general al PNL, au plagiat.

Pe 9 ianuarie, site-ul online Hotnews a publicat informații obținute pe surse, care arată că conducerea PNL a instruit politicienii partidului să o discrediteze pe Șercan dacă sunt întrebați despre această problemă în interviurile în presă. În același timp, două site-uri fantomă cu proprietate opacă, dezvaluiri.net și oradestiri.net, au publicat articole anonime care încercau să o discrediteze pe Șercan, articole care au apărut și ca postări sponsorizate pe Facebook. Misreport, o platformă românească specializată în combaterea dezinformării, a realizat o analiză care arată că promovarea a fost plătită de Green Pixel Interactive, agenție de publicitate înregistrată ca având contracte cu PNL în campaniile pentru alegerile parlamentare și locale din 2020. După ce Misreport a sunat Green Pixel Interactive, cele două site-uri fantomă au fost dezactivate, iar paginile lor de Facebook au fost șterse. Green Pixel Interactive nu a răspuns întrebărilor dacă operează în numele PNL sau al reprezentanților săi.

Această nouă hărțuire a Emiliei Șercan este inacceptabilă și, având în vedere jucătorii importanți care, aparent, sunt implicați în coordonarea sa, are un efect de descurajare a jurnaliștilor dincolo de cazul de față. În consecință, organizațiile semnatare fac un apel la conducerea și membrii PNL să condamne imediat campania de calomnie și să emită instrucțiuni clare pentru a nu o mai discredita Șercan.

De asemenea, solicităm instituțiilor UE să continue să urmărească îndeaproape cazul și să ia în considerare implicațiile acestuia pentru libertatea presei și statul de drept în România în procedurile relevante la nivel regional. Mai exact, Raportul Comisiei Europene din 2022 privind Statul de Drept consideră intimidarea jurnaliştilor drept o îngrijorare pentru libertatea presei în România. Având în vedere că nu pare să se fi înregistrat niciun progres în investigații și, în contextul noii campanii de discreditare împotriva jurnalistei Emilia Șercan, solicităm Comisiei Europene să se asigure că acest lucru este reflectat în viitoarea publicare a capitolului dedicat României în Raportul privind Statul de Drept 2023, întrucât este o dovadă a lipsei unui angajament adecvat față de libertatea presei asumat de demnitarii români.

Facem apel la autorități și politicieni să demonstreze că respectă angajamentele și obligațiile europene ale României față de libertatea presei, urmărind penal în mod eficient cazul de hărțuire a Emiliei Șercan și condamnând orice campanie de defăimare susținută politic.

Semnatari:

ActiveWatch

ARTICOLUL19 Europa/ ARTICLE 19 Europe

Coaliția pentru Femei în Jurnalism/Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor/Committee to Protect Journalists (CPJ)

Centrul European pentru Presă și Libertatea Media/ European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

Federația Europeană a Jurnaliștilor/ European Federation of Journalists (EFJ)

Free Press Unlimited

Institutul Internațional de Presă/ International Press Institute (IPI)

OBC Transeuropa (OBCT)

Reporteri Fără Frontiere/ Reporters Without Borders (RSF)