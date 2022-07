A national flag waves in front of the Independence monument in the central square of Kiev, Ukraine, 26 February 2022. EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

Weil die russische Invasion in der Ostukraine festgefahren ist, passen sich die ukrainischen Medien an die neue Realität des Krieges an. Von der Berichterstattung an vorderster Front bis hin zu neuen Wegen zur Steigerung der Einnahmen hat der Krieg unabhängige Medien vor beispiellose Herausforderungen gestellt.

Während Russland seine Gewinne im Osten der Ukraine konsolidiert, versuchen russische Desinformations- und Propagandakampagnen, unabhängige Medien in den besetzten Gebieten zu ersetzen und zu untergraben. Trotz des immensen psychologischen Drucks, des Mangels an Mitarbeitern und verkürzter Planungszeiträume setzen die ukrainischen Medien im ganzen Land ihre wertvolle Arbeit fort.

IPI sprach mit drei Medienunternehmen in der Ukraine darüber, wie sie sich an die Bedürfnisse des Konflikts angepasst haben, vor welchen Herausforderungen sie stehen und was ihre Zukunftspläne sind.

Slidstvo: Untersuchung von Kriegsverbrechen

Vor dem Krieg konzentrierte sich Slidstvo, ein kleines investigatives Medium, auf Geschichten über Korruption und Delikten, die von ukrainischen Beamten begangen wurden, und rühmte sich seiner tiefgründigen Berichterstattung.

Angetrieben von den neuen Bedürfnissen des Krieges änderte sich sein Fokus jedoch bald.

“Wir haben die Prioritäten geändert und begonnen, über Kriegsverbrechen zu berichten”, sagte Anna Babinets, Chefredakteurin und Mitbegründerin von Slidstvo, in einem Interview mit IPI. “Ein paar Mal pro Woche veröffentlichen wir Geschichten über Kriegsverbrechen. Wir haben eine Liste russischer Militärangehöriger erstellt, von denen wir Beweise dafür haben, dass sie in der Ukraine sind, einschließlich derer, die Kriegsverbrechen beschuldigt werden.”

Der Krieg zwang Slidstvo, seinen Berichtsrhythmus anzupassen und auf die Produktion tagesaktueller Inhalte umzusteigen. Trotzdem konnte das Unternehmen äußerst detaillierte Berichte über den Krieg veröffentlichen, indem es seine Verbindungen zu internationalen Journalisten, zivilgesellschaftlichen Organisationen und gewöhnlichen Ukrainern nutzte.

Die öffentliche Wahrnehmung des Krieges beginnt sich zu verschieben, je länger er sich hinzieht, was zu neuen Schwierigkeiten führt. “Es ist der vierte Monat des Krieges und die Menschen auf der ganzen Welt und sogar in der Ukraine nehmen ihn (den Krieg) bereits als selbstverständlich hin”, sagte Babinets. “Wir experimentieren immer, wir suchen nach besseren Wegen, Informationen zu verbreiten, aber es wird immer schwieriger, dem Publikum etwas zu liefern, das ihm zeigt, was der Krieg bedeutet.”

Trotz Crowdfunding und finanzieller Unterstützung aus einer Vielzahl von Quellen bleibt die langfristige finanzielle Stabilität eine Herausforderung. “Es ist sehr schwer zu prognostizieren, wie sich die Dinge in ein paar Monaten entwickeln werden”, sagte Babinets. “Spender geben nicht länger als drei bis vier Monate Geld. Auf der einen Seite verstehe ich sie, weil sie nicht wissen, wie die Situation sein wird. Aber auf der anderen Seite sind so viele Dinge aufgrund des Krieges ungewiss. Ich weiß nicht, ob meine Leute in ein paar Monaten noch ein Einkommen haben werden. Wir brauchen deshalb einen nachhaltigen Mechanismus. Ich möchte sicher sein, dass ich meinen Mitarbeitern in so schweren Zeiten nicht sagen muss, dass sie ab Montag keinen Job mehr haben werden.”

Der Krieg ist eine einzigartige Herausforderung für investigative Medien. Viele staatliche Dokumente, die zuvor öffentlich zugänglich waren, sind jetzt unter Verschluss, sagte Babinets. Dennoch suchen Babinets und ihr Team nach neuen Möglichkeiten, potenzielle Korruption aufzudecken, und sie versuchen, die Wiederaufbaubemühungen zu überprüfen, die bald in zuvor besetzten Gebieten der Ukraine in Gange kommen könnten.

Ukrainska Pravda: der gestörte Medienmarkt

Ukrainska Pravda (UP), eine der größten Online-Tageszeitungen in der Ukraine, ist bekannt für ihre unabhängige Berichterstattung. Mit der wachsenden Wahrscheinlichkeit eines Konflikts Anfang Februar 2022 begann das Unternehmen, wie viele andere, sich vorzubereiten, indem es Sicherheitsausrüstung kaufte, neue Einrichtungen und andere Vorräte.

“Unsere Nachrichtenproduktion ist in den ersten Kriegstagen sogar gestiegen”, sagte UP-Medienmanager Andrei Boborykin in einem Interview mit IPI. Am 24. Februar verzeichnete das Unternehmen eine Rekordzahl von Nutzern, die seine Website besuchten, während es zur selben Zeit eine englischsprachige Version seiner Website veröffentlichte. Trotz dieses Erfolges sanken die Einnahmen bald massiv aufgrund des Zusammenbruchs des ukrainischen Werbemarktes.

“Die größte Herausforderung war die vollständige Zerstörung des Wirtschaftsmodells”, sagte Boborykin. “95 Prozent unseres Umsatzes stammten aus dem Verkauf von Werbung. Nach der Invasion sanken diese Einnahmen um 90 Prozent. Im Februar und März bekamen wir einen winzigen Bruchteil des Geldes, das wir in dieser Zeit verdienen wollten. Mein größtes Bemühen in den letzten vier Monaten war es daher, unsere Einnahmequellen zumindest teilweise wiederherzustellen und natürlich neue zu finden.”

Für größere Verlage wie UP war das Werben um Zuschüsse ein völlig neues Unterfangen. UP hatte das Glück, aufgrund ihrer Größe und ihres Einflusses in der Ukraine erhebliche finanzielle Unterstützung zu erhalten. Gleichzeitig nutzte Boborykin seine Position, um kleineren Medien zu helfen, lokale Verlage zu beraten und mit den Projekten der Media Development Foundation in der Ukraine zusammenzuarbeiten.

“Spendenprogramme und Spendenfinanzierungen gehen in ihrem eigenen Tempo und dieses Tempo ist nicht sehr schnell”, meint Boborykin. “Ich würde sagen, dass sich die Spendenorganisationen selbst an die neue Realität anpassen müssen. In den letzten Monaten war die Unterstützung Stückwerk. Ein Budget für jeden Monat zu erstellen, war für alle schwierig.”

Die Gewährleistung der Sicherheit der Journalisten wurde ebenfalls zu einer wichtigen Priorität. “Es gibt Sicherheitsrisiken, die immer noch bestehen, wenn auch nicht in einem solchen Ausmaß wie in den ersten Monaten”, sagte Boborykin. “Unsere Journalisten berichten über die Arbeit in der Nähe der Frontlinie und in Gebieten, die von den russischen Streitkräften befreit wurden. Wir arbeiten mit Organisationen zusammen, die Sicherheitsausrüstung anbieten. Wir sind eine große Nachrichten-Website, eine der größten im Land. Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, die Produktion durchgehend aufrechtzuerhalten.”

Mit der langsamen Wiedereröffnung von Geschäften steigen die Werbeeinnahmen sowohl aus inländischen als auch aus internationalen Quellen wieder an, da Ukrainer in anderen Ländern die inländischen Entwicklungen beobachten, sagte Boborykin. Die englischsprachige Berichterstattung von UP hat auch zu Partnerschaften mit Nachrichtenaggregatoren wie Yahoo! News und SmartNews geführt. Letztendlich bleiben Wachstum, Entwicklung und neue Projekte die Priorität von UP.

Kyiv Independent: Wachstum und Öffentlichkeitsarbeit

Das IPI-Mitglied Kyiv Independent, das seine Arbeit nur drei Monate vor der russischen Invasion im Februar aufnahm, wurde bald zum führenden englischsprachigen Medium in der Ukraine und sammelte ein globales Publikum. Seine Ursprünge – ein Großteil seiner Mitarbeiter verließ die Kyiv Post, um gegen vermutete redaktionelle Einmischung zu protestieren – untermauern die Prinzipien, nach denen es bis heute arbeitet: Integrität, Unabhängigkeit und ein unerbittliches Streben nach der Wahrheit.

“Ich muss sagen, dass unsere Situation einzigartig ist, da sich unser Publikum größtenteils außerhalb des Landes befindet und weniger vom Krieg betroffen war”, sagten Kyiv Independent CEO Daryna Shevchenko und Chefredakteurin Olga Rudenko in einem Gespräch mit IPI. “Unsere Mitgliederzahl schoss in den ersten Monaten der Invasion in die Höhe. Wir haben neue Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen auf der ganzen Welt aufgebaut und sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir erhalten haben.”

Crowdfunding wurde zu einer bedeutenden Einnahmequelle für den Kyiv Independent. GoFundMe und Patreon werden weiterhin genutzt, um Einnahmen zu erzielen und die Mitgliederzahl zu erhöhen.

Die Zukunftspläne des Unternehmens zielen auf Konsolidierung und Entwicklung. “Wir arbeiten an unserer Strategie, unsere Mitglieder zu halten und neue zu gewinnen”, sagten Schewtschenko und Rudenko. “Wir kehren zu einem planvollen Vorgehen zurück und verfolgen eine Strategie, um unseren Horizont zu erweitern. Wir werden wahrscheinlich weitere kommerzielle Beziehungen aufbauen und prüfen Möglichkeiten, unser Geschäftsmodell zu erweitern.”

Das Unternehmen hat auch mit eigenen Hürden zu kämpfen. “Wir sind stark unterbesetzt”, sagten die beiden Journalisten. “Wir versuchen, jetzt mehr Leute einzustellen, das ist unsere größte Herausforderung.” In einer Zeit, in der der Schock nachlässt und der langsamen Akzeptanz einer Zukunft mit einem anhaltenden Konflikt weicht, hat das Unternehmen begonnen, auf langfristige Stabilität zu setzen.

Der Kyiv Independent hat auch dazu beigetragen, anderen lokalen Medienorganisationen zu helfen, indem er öffentlich eine Spendenkampagne für unabhängige ukrainische Medienorganisationen unterstützte. Die neue Publikation blickt nach vorne, um ihre einzigartige Rolle im größeren Netzwerk unabhängiger Medienunternehmen weiter zu stärken.

Der Wert einer freien Presse

Letztendlich dokumentieren die Geschichten dieser drei Medienorganisationen – Slidstvo, Ukrainska Pravda und Kyiv Independent – viel mehr als nur die Probleme, mit denen verschiedene Medien in der Ukraine konfrontiert sind. Sie zeigen auch den Wert einer freien und unabhängigen Presse, auch und besonders in Kriegszeiten, wobei jede Publikation eine einzigartige Rolle bei der Verbreitung von Nachrichten und Informationen für die Öffentlichkeit in der Ukraine und im Rest der Welt spielt.

Der Ukraine Solidarity Fund des IPI bietet den Medien, die im Land arbeiten, dringend benötigte Unterstützung. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen beginnen, den Konflikt für selbstverständlich zu halten, ist diese Unterstützung weiterhin unerlässlich, um die ukrainischen unabhängigen Medien zu erhalten. Über seinen Ukraine Solidarity Fund hat das IPI bereits über 80.000 Euro an eine Reihe nationaler und lokaler Medien im Land verteilt, darunter Slidstvo, Ukrainska Pravda, Kyiv Independent, Novaya Vremya, ABO und Rayon. Spenden an den Fonds können hier erfolgen. Sie können auch Slidstvo, Ukrainska Pravda und den Kyiv Independent direkt unterstützen.

