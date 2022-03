Read in English

Das International Press Institute (IPI) betrauert heute den tragischen Verlust von zwei weiteren Journalisten, die dazu beigetragen haben, den Krieg in der Ukraine zu dokumentieren, und erneuert seinen Aufruf an die Streitkräfte, alle möglichen Schritte zu unternehmen, um die Sicherheit aller journalistischen Crews zu gewährleisten, die vor Ort berichten.

Am 15. März wurde berichtet, dass der irische Fotojournalist und Fox News-Kameramann Pierre Zakrzewski und die lokale ukrainische Journalistin Oleksandra Kuvshynova, die als Fixer arbeitete, getötet wurden, als das Fahrzeug, in dem sie unterwegs waren, unter Feuer geriet, so sein Arbeitgeber und Medienberichte. Die Quelle des Angriffs und die Umstände des Vorfalls sind noch nicht geklärt.

Die Besatzung hatte zu dieser Zeit Nachrichten gesammelt und berichtete über die Invasion aus der Stadt Horenka außerhalb der Hauptstadt Kiew, als ihr Fahrzeug unter Beschuss geriet. Derselbe Angriff hinterließ schwere Verletzungen beim britischen Journalisten und Fox-News-Korrespondenten Benjamin Hall. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und einer Notoperation unterzogen, nachdem er von Granatsplittern in die Beine getroffen worden war.

“IPI ist zutiefst betrübt über den Tod von Pierre Zakrzewski und Oleksandra Kuvshynova und spricht ihren Freunden, Familien und Kollegen unser aufrichtiges Beileid aus”, sagte der stellvertretende Direktor des IPI, Scott Griffen. “Wir würdigen den Mut beider Journalisten, die mutig ihr Leben riskiert haben, um sicherzustellen, dass die Welt den wahren Horror dessen, was in der Ukraine passiert, versteht.“

“Zu viele unschuldige Leben sind bereits zu beklagen. Obwohl die Einzelheiten dieses Vorfalls noch nicht bekannt sind, erneuern wir unseren Aufruf an die Streitkräfte, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Sicherheit von Journalisten zu gewährleisten, deren Arbeit für die Dokumentation dieses Krieges unerlässlich ist und die nach humanitärem Völkerrecht als Zivilisten gelten. Das IPI unterstützt auch Benjamin Hall und wünscht ihm eine baldige Genesung.”

In einer Erklärung sagte Suzanne Scott, Geschäftsführerin von Fox News: “Pierre wurde in Horenka außerhalb von Kiew, Ukraine, getötet. Pierre war gestern bei Benjamin Hall, um Nachrichten zu sammeln, als ihr Fahrzeug unter Beschuss geriet. Pierre war ein Kriegsgebietsfotograf, der während seiner langen Zeit bei uns fast jede internationale Story für Fox News dokumentiert hat, vom Irak über Afghanistan bis Syrien. Seine Leidenschaft und sein Talent als Journalist waren unübertroffen. Pierre lebt in London und arbeitet seit Februar in der Ukraine.”

Anton Gerashchenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, sagte, dass Kuvshynova bei demselben Vorfall getötet wurde. Es wird davon ausgegangen, dass sie zu dieser Zeit bei Zakrzewski und der Fox News-Crew war.

Dies geschah wenige Tage nachdem der amerikanische Filmemacher und Journalist Brent Renaud am Sonntag, den 13. März, in der Ukraine getötet wurde, wie IPI dokumentierte. Renaud wurde getötet, als das Auto, in dem er in der Nähe von Irpin außerhalb von Kiew unterwegs war, unter Beschuss geriet, kurz nachdem sie einen Kontrollpunkt passiert hatten. Renaud wurde in den Hals getroffen und starb noch am Tatort. Die ukrainischen Behörden haben gesagt, dass russische Truppen für den Mord verantwortlich sind.

Der ukrainische Kameramann Yevhenii Sakun wurde bei der Bombardierung des Fernsehturms in Kiew durch russische Streitkräfte getötet. Sakun, der für den Fernsehsender LIVE tätig war, arbeitete Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Angriffs, bei dem auch vier weitere Menschen getötet wurden, mit seinen Kollegen zusammen.