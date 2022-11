Ein Foto der verstorbenen palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh wird vor der gemeinsamen Pressekonferenz von US-Präsident Joe Biden und dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas nach ihrem Treffen in der Stadt Bethlehem im Westjordanland am 15. Juli 2022 auf einen Stuhl gelegt. EPA-EFE/ATEF SAFADI

Das globale Netzwerk IPI begrüßt die Nachricht, dass die Vereinigten Staaten eine Untersuchung über die Ermordung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin und IPI World Press Freedom Hero Shireen Abu Akleh eingeleitet haben, die im Mai 2022 bei einem Überfall israelischer Streitkräfte im Westjordanland erschossen wurde. IPI fordert die US-Behörden nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass die Untersuchung vollständig transparent, unabhängig und glaubwürdig ist und den Beweisen folgt, wohin sie auch führt.

Israel bestätigte am Montag, dass das US-Justizministerium eine FBI-Untersuchung des Todes der Al-Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh eingeleitet hat, die laut mehreren Medienberichten US-Staatsbürgerin war. Israel habe auch deutlich gemacht, dass es nicht mit externen Ermittlern kooperieren werde, kündigte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz auf Twitter an. Gantz sagte, Israel werde keine “Einmischung” in die inneren Angelegenheiten des Landes zulassen.

Die Nachricht, dass die USA eine Untersuchung eingeleitet haben, kam nach monatelangem Druck von Abu Aklehs Familie sowie Pressefreiheitsgruppen, einschließlich IPI. Im November veröffentlichte IPI zusammen mit vier anderen Pressefreiheitsgruppen eine ganzseitige Anzeige in der Washington Post, in der eine unabhängige, von den USA geführte Untersuchung des Mordes an Abu Akleh gefordert wurde. Auf dem IPI-Weltkongress im September verabschiedeten IPI-Mitglieder auf der ganzen Welt angesichts des “erbärmlichen Versagens” Israels, die Rechenschaftspflicht sicherzustellen, einstimmig eine Resolution, in der Gerechtigkeit für Abu Akleh und eine “transparente, glaubwürdige und unabhängige” US-geführte Untersuchung gefordert wurden.

Unabhängige Medienuntersuchungen haben ergeben, dass Abu Akleh – bekannt für ihre furchtlose und professionelle Berichterstattung über den palästinensischen Konflikt – durch israelisches Scharfschützenfeuer getötet worden ist, als sie über den israelischen Überfall auf ein Flüchtlingslager in Jenin berichtete. Sie trug eine Weste und einen Helm, die deutlich mit “Presse” gekennzeichnet waren.

Während die israelische Regierung zunächst die Verantwortung leugnete, gab sie im September zu, dass es eine “hohe Wahrscheinlichkeit” gebe, dass Abu Akleh von ihren Streitkräften getroffen wurde, behauptete jedoch, dies sei zufällig gewesen und weigerte sich, weitere Untersuchungen durchzuführen.

In einer heute veröffentlichten Erklärung sagte Abu Aklehs Familie, sie sei durch die Nachrichten “ermutigt” und “hoffe, dass die Vereinigten Staaten alle ihnen zur Verfügung stehenden Ermittlungsinstrumente nutzen werden, um Antworten auf Shireens Ermordung zu erhalten und diejenigen, die für diese Gräueltat verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen”.

Das IPI schließt sich Abu Aklehs Familie an und fordert eine gründliche und glaubwürdige Untersuchung. “Wir begrüßen die Nachricht von einer US-geführten Untersuchung der Ermordung von Shireen Abu Akleh, die IPI und andere in den letzten sechs Monaten gefordert haben”, sagte der stellvertretende Direktor des IPI, Scott Griffen. “Wir fordern die US-Behörden nun auf, sicherzustellen, dass ihre Untersuchung glaubwürdig, transparent und unabhängig ist und dass alle, die für diesen schrecklichen Mord verantwortlich sind, vor Gericht gestellt werden.”

Er fügte hinzu: “Die israelischen Behörden sollten bei dieser Untersuchung uneingeschränkt kooperieren, um Gerechtigkeit für Shireen, ihre Kollegen und ihre Familie zu gewährleisten. Straflosigkeit sollte unter keinen Umständen toleriert werden. Ein Angriff auf einen Journalisten irgendwo ist ein Angriff auf die Demokratie überall.”

Im August ehrten IPI und International Media Support Abu Akleh mit dem World Press Freedom Hero Award 2022 und stellten fest: “Abu Akleh widmete ihre Karriere der Berichterstattung über eine Reihe von Themen in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten und riskierte oft ihr Leben, um an der Front zu arbeiten. Sie inspirierte Millionen in der gesamten arabischen Welt mit ihrer Professionalität und Hingabe, die Wahrheit zu verfolgen.”